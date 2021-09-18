اتفاق على تقليص الوجود الأمريكي في العراق

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

عقدت اللجنة الفنية العسكرية العراقية - الأمريكية، اجتماعاً في بغداد بحث وضع آلية لتقليص الوحدات العسكرية الأمريكية في الوحدات العسكرية في قاعدتي عين الأسد بمحافظة الأنبار وأربيل بإقليم كردستان العراق.

جاء ذلك في بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية، عقب اجتماع اللجنة الفنية العسكرية العراقية الأمريكية الليلة قبل الماضية في بغداد، في إطار المحادثات الأمنية الفنية التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاستراتيجي العراقي - الأمريكي.

وخطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق بموجب مخرجات الاجتماع الذي عقد يوليو الماضي.

وذكر البيان، أنّ الطرفين اتفقا على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية في القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل على أن يكتمل بحلول نهاية سبتمبر الجاري، وتخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة.

وأوضح البيان، أن الطرفين جددا التأكيد بأن وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق، هو بدعوة من العراق ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقاً للقوانين والأعراف الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية. كما اتفق الجانبان على عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية لتأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي بحلول الوقت المحدد لها نهاية هذا العام.

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