فتح الحدود بين تونس وليبيا مجدداً

المصدر: (تونس - البيان)

تم يوم أمس فتح الحدود رسمياً بين تونس وليبيا، وبدأت حركة السفر البري عبر منفذ راس جدير الحدودي إلى العودة بشكل طبيعي، فيما أعلنت شركة الخطوط التونسية استئناف رحلاتها انطلاقاً من مطار قرطاج إلى مطاري معيتيقة بطرابلس وبنينة ببنغازي في ليبيا الخميس المقبل.

وأشارت الشركة إلى أن الإجراء جاء تبعاً لقرار الرئيس قيس سعيّد بإعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا. وذكّرت الخطوط التونسية جميع مسافريها بضرورة الالتزام التّام بالبروتوكول الصحّي المعمول به والمتفق عليه. وأعلن البلدان إعادة فتح المعبر «بشكل رسمي، وتسهيل دخول المواطنين من الجانبين».

وجاء هذا الإعلان بعد توجيه الرئيس التونسي قيس سعيّد بإعادة فتح المعابر مع ليبيا، بعد اطلاعه على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية - الليبية، التي عقدت مؤخراً بمدينة جربة جنوب شرق البلاد.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن سعيّد شدد على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحي المتفق عليه، مشدداً على أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطور الوضع الصحي في البلدين، وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية. كما أمر قيس سعيّد بالتنسيق مع السلطات الليبية لتركيز فرق صحية للتلقيح ضد فيروس كورونا في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثّف في مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا. وجاءت عودة حركة السفر عبر المعبر بعد إغلاق استمر لأكثر من شهرين بسبب وباء كورونا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز