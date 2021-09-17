حظر تجول جزئي في حضرموت

المصدر: عدن - البيان

فرضت السلطة المحلية في محافظة حضرموت اليمنية حظراً جزئياً للتجول غداة احتجاجات واسعة على سوء خدمات الكهرباء.

وأصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، القرار رقم (115)، بشأن إعلان حالة حظر التجوال الجزئي بمحافظة حضرموت. ونصت المادة الأولى منه على تطبيق الحظر الجزئي بالمحافظة اعتباراً من الساعة الـ8 مساءً وحتى الـ6 صباحاً، اعتباراً من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر، فيما قضت المادة الثانية بتنسيق جميع المرافق الخدمية مع مركز العمليات المشتركة بالمحافظة بما يضمن استمرار خدمتها لليمنيين.

ونص القرار في مادته الثالثة على أن تتولى الأجهزة الأمنية والعسكرية والمعنيون، كلٌ في مجال اختصاصه، تنفيذ القرار الذي جاء بناءً على المعطيات المتوفرة من المصادر الاستخباراتية والأمنية والعسكرية، ونظراً لما تمر به المحافظة من أعمال شغب وتخريب وفوضى وإقلاق للسكينة العامة من قبل عناصر مندسة استغلت الاحتجاجات السلمية المشروعة لليمنيين للنيل من أمن واستقرار المحافظة.

وكانت مدن ساحل حضرموت شهدت احتجاجات واسعة بسبب تردي خدمة الكهرباء، حيث أغلق المحتجون عدداً من الشوارع الرئيسية، كما أحرقت إحدى المدارس في مدينة المكلا، وتوجت بمقتل أحد المحتجين، كما أصيب آخرون الليلة الماضية برصاص قوات الأمن.

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