استعادة مواقع دخلتها ميليشيا الحوثي في البيضاء

المصدر: عدن - البيان

استعادت القوات الحكومية المواقع، التي كانت سقطت بيد ميليشيا الحوثي في أطراف محافظة البيضاء مع محافظة أبين، مع استمرار المواجهات بين الجانبين هناك لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت مصادر عسكرية: إن القوات الحكومية استعادت كل المواقع، التي سقطت بيد الميليشيا في مرتفعات حلحل المطلة على مركز مديرية لودر التابعة لمحافظة أبين، وإن الميليشيا ردّت على هذه الخسائر بإطلاق صاروخ بالستي على معسكر اللواء 115، فيما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعات لميليشيا الحوثي في منطقة يفعان بمديرية ذي ناعم التابعة لمحافظة البيضاء.

وعلى صعيد منفصل أعلنت وزارة الداخلية ضبط خلية إرهابية بحوزتها خرائط وإحداثيات وعبوات ناسفة متفجرة، كانت تخطط لزرعها في سوق شعبي لبيع الأغنام بالمدخل الشرقي لمحافظة مأرب.

ووفق بيان الوزارة فإن عناصر الخلية الإرهابية يدارون من قبل ميليشيا الحوثي، وأسند إليهم القيام بتنفيذ عمليات إرهابية، تستهدف المدنيين في الأسواق الشعبية والطرق العامة وتهديد الأمن والاستقرار والسكينة العامة، بعد أن فشلت جميع محاولاتها في تحقيق أي تقدم ميداني في جبهات القتال وتكبدها خسائر بشرية ومادية فادحة.

وحسب البيان فإن الأجهزة الأمنية قامت بالرصد الدقيق والمتابعة لتحركات عناصر الخلية الإرهابية، ونجحت في ضبط الخلية قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططاتها بحق المدنيين، وذكر أن ميليشيا الحوثي بهذا السلوك الممنهج في استهداف المدنيين الأبرياء وإرهابهم يكشف عن العقلية الإجرامية والمنطلقات العقائدية المتطرفة.

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