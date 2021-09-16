حكومة ميقاتي تجتمع اليوم لإقرار مسودة «الوزاري»

المصدر: (بيروت - وكالات)

تعقد، اليوم الخميس، جلسة للحكومة اللبنانية الجديدة، لإقرار مسودة البيان الوزاري، تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب لنيل الثقة. ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام، عن وزير الإعلام جورج قرداحي، قوله: «أنهت لجنة صياغة البيان الوزاري، إقرار مسودة البيان، وسوف تناقش في جلسة مجلس الوزراء، التي ستعقد في قصر بعبدا، ليتم إقرارها».

وأضاف: «على أمل أن تمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، في بداية الأسبوع المقبل، لطلب نيل الثقة من السادة النواب، على أساس هذا البيان الوزاري». وتتضمن مسودة البيان، التأكيد على التزام حكومة نجيب ميقاتي بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها. كما تتعهد الحكومة بإعادة التفاوض مع الدائنين، للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، إضافة إلى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وتنص مسودة البيان الحكومي كذلك، على الالتزام ببنود المبادرة الفرنسية، لوضع خطة إصلاحية.

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