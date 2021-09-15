بكاء وزير لبناني لدى تسليم مهامه لخليفته.. فيديو

المصدر: البيان

أظهر مقطع فيديو وثقه الإعلام اللبناني، وزير الاقتصاد السابق، راوول نعمة، ينهار بالبكاء، عند حديثه عن ضحايا الوزارة في انفجار مرفأ بيروت، خلال تسليم الوزير الجديد، أمين سلام، مهامه.

وفي لحظة البكاء، التي وثقها مقطع الفيديو، أجهش راوول نعمة بالبكاء أثناء حديثه عن ضحايا الوزارة في انفجار مرفأ بيروت، ما دفع خليفته، الوزير الجديد، أمين سلام، إلى التفاعل مع هذا المشهد، فأخرج منديلا وريقيا وأعطاه إياه، وسط مؤتمر صحفي بحضور وسائل الإعلام وبعض المسؤولين.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع البكاء، وعلقوا عليه، حيث قال أحدهم: "وزير الاقتصاد السابق راوول نعمة، يبكي متأثرا على إنجازاته الخرافية في الوزارة، حدا يقلو مرسي".

في حين علق حساب آخر، قائلا: "راوول نعمة ينافس رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، بالبكاء.. إذا إنت بتدمع أنا بشهق"!

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