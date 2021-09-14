المصدر: البيان

توقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح أمس الاثنين بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، ليتبادل الحديث مع المواطنين والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.

وانتقل السيسي لتبادل الحديث مع مجموعة من الأطفال، حيث سأله أحدهم: "عمو أنت هتلف على البيوت كلها"؟ فرد الرئيس، قائلا: "والله نفسي ألف على البيوت كلها يا ريت والله.. بس المهم إني شوفتكم".

وصرح بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس السيسي تبادل التحية والحديث مع المواطنين وأبنائهم في منطقة الرويسات في شرم الشيخ في إطار زيارة استقبل خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في أول لقاء لهما منذ تولي الأخير مهام منصبه.

طفل للسيسي خلال جولته بشرم الشيخ: "هتلف على البيوت كلها يا عمو".. والرئيس يرد (فيديو)https://t.co/xUrc1mfb2e#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hjQ2tFFL9p — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 14, 2021

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