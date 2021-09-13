أصغر رئيسة منتخبة لجماعة قروية بالمغرب عمرها 19 عاماً

المصدر: تونس - البيان

أعلن عن تولي شابة مغربية في التاسعة عشرة من عمرها، رئاسة جماعة قروية في سابقة من نوعها بالبلاد.

وقال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن ناشطته الشابة نورة تحوسة انتخبت رسمياً رئيسة لجماعة سيدي بورجا بإقليم ترودانت بجهة سوس ماسة في جنوب المغرب، وذلك بعد فوزها ضمن لائحة الحزب في انتخابات الجماعات المحلية في الثامن من سبتمبر الجاري.

وأوردت الصفحة الرسمية لفرع الحزب بتارودانت على موقع التواصل الاجتماعي: «رسمياً الشابة نورة تحوسة رئيسة جماعة سيدي بورجا، وتجدر الإشارة إلى أن الشابة نورة تعتبر أصغر مرشحة في إقليم تارودانت عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مواليد سنة 2002 وهي الآن طالبة في السنة الأولى بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير».

والجماعة هي أحد مستويات التقسيم الترابي للمملكة المغربية فيما يخص التسيير الإداري، ومنها القروية والحضرية. لكل جماعة استقلال إداري ومالي، ويسيرها مجلس جماعي منتخب. تتمثل مسؤوليات مؤسسة الجماعة في تقديم خِدْمات القرب للمواطن.

وقوبل خبر نجاح نورة تحوسة بترحاب كبير بين نشطاء التواصل الاجتماعي الذي رأوا فيه نجاحاً للشباب وإشارة مهمة للأجيال الصاعدة كي تخوض غمار الشأن العام من منطلق تحمّل المسؤولية على جميع الأصعدة والمستويات.

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