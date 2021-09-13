ألغام الحوثي تصيب 15 يمنياً

المصدر: عدن - البيان

أصيب 15 مدنياً في جنوب مدينة الحديدة جراء انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي بالسيارة التي كانوا يستقلونها في أطراف مديرية الخوخة المحررة.

وذكرت القوات المشتركة أن 15 مدنياً بينهم نساء وأطفال أصيبوا بجروح متفرقة جراء انفجار لغم من مخلفات المليشيا في السيارة التي كانت تُقلَّهم في شرق منطقة القطابا بمديرية الخوخة، وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة والعلاج.

وتأتي هذه الجريمة الحوثية البشعة في إطار تصعيد المليشيا من ممارساتها وأعمالها الإجرامية بحق المدنيين بمحافظة الحديدة، حيث شردت عشرات الأسر خلال الأيام الماضية من قرى مديرية التحيتا إثر القصف المدفعي المتعمد على الأحياء السكنية.

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