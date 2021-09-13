إعادة 53 مصرياً كان مقبوضاً عليهم في ليبيا

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس الأحد أنه تم إعادة 53مصريا كان قد تم القبض عليهم في ليبيا خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وبحسب البيان"قامت السفارة المصرية في طرابلس بترتيب عودة 53 شاباً مصرياً كان قد تم القبض عليهم من جانب السلطات الليبية أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر، حيث تم التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم واللازمة لإعادتهم إلى أرض الوطن".

وأضاف أن تم تسفير هؤلاء الشباب أمس الأحد إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدائمة بإيلاء كل سُبل الرعاية للمواطنين المصريين وإعادتهم إلى مصر.

وتابع البيان: "وقدّم السفير تامر مصطفى رئيس البعثة المصرية لدى ليبيا الشكر للجهات الليبية المعنية على تقديم كافة التسهيلات والترتيبات اللازمة لإعادة أبنائنا المصريين إلى أرض الوطن".

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