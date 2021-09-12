الكاظمي: انتخابات البرلمان الحل الوحيد لمشكلات العراق

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

أكّد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي أن الانتخابات البرلمانية، التي ستُجرى مطلع أكتوبر المقبل، تمثّل الحل الوحيد لمشكلات العراق. وقال الكاظمي خلال جلسة استثنائية للحكومة العراقية: «ستجري بعد 29 يوماً بالضبط، الانتخابات النيابية المبكرة، التي تمثّل الحل الوحيد لمشكلات العراق، أنجزنا بحمد الله، وإصرار كل متطلبات العملية الانتخابية، ولا سيما مسألة تأمينها، والحفاظ على نزاهتها، بمراقبة أممية دولية، كما وفّرنا كل احتياجات مفوضية الانتخابات».

وأردف: «هناك إجراءات مشددة، تم وضعها لمنع أي اختراق أو محاولات تزوير، مع التنسيق لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولة للانتخابات، وحضرت في اللجنة الأمنية وعملنا أول محاكاة لتنفيذ الممارسة الأمنية الخاصة بالانتخابات في قيادة العمليات المشتركة، عبر دوائر الاتصال بقيادات العمليات الشرطية في المحافظات».

وحضّ الكاظمي العراقيين على مشاركة فاعلة في الانتخابات المبكرة، وقال: «أطفالنا يستحقون مستقبلاً أفضل وحياة كريمة، وقد حان الوقت لينعموا بوطن خالٍ من الفساد والظلم، وبإصرارنا على إتمام العملية الانتخابية، وبدفعنا على مشاركة أكبر للشعب في الاقتراع، نضمن محاربة جادة للفساد والوقوف بوجه المفسدين، سننجح في إنجاز الانتخابات وتعزيز ثقة الشعب بالمشوار السياسي، الذي لا يمكن أن يستمر دون ذلك».

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