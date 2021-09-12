إرهاب الحوثي يستهدف مخازن الأغذية في ميناء المخا

المصدر: عدن - البيان

قصفت ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة، مخازن الأغذية التابعة للخلية الإنسانية للمقاومة اليمنية في ميناء المخا، ما أدى إلى تدمير جزء كبير منها واحتراق ما بداخلها من مواد غذائية مخصصة للأسر الفقيرة والنازحين في الساحل الغربي.

وقال الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش لـ«البيان»، إنّ ميليشيا الحوثي استهدفت البنية التحتية لميناء المخا بثلاثة صواريخ باليستية وست طائرات مسيرة، بعد دقائق من زيارة وفد من وزارة النقل الميناء للاطلاع على أدائه، وأنّ الطائرات المسيرة المفخخة استهدفت مخزن المساعدات الإنسانية والإغاثية التابعة للخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية. وكشف الدبيش، عن أنّ المخازن كانت تحوي كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية في طريقها للتوزيع على الأسر الفقيرة والنازحين في الساحل الغربي، وأنّ الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين منها، فيما تزامنت عملية الاستهداف مع رسو باخرة تجارية في رصيف ميناء المخا.

وقال مدير ميناء المخا، إن الحوثيين استهدفوا الميناء بثلاث مسيرات وأربعة صواريخ أطلقتها الميليشيا على ميناء المخا، بعد دقائق من وصول وفد حكومي إلى الميناء لتدشين عملية تشغيله. وقال شهود عيان، إنهم سمعوا صوت انفجارات متلاحقة من داخل الميناء الذي اُستؤنف العمل به قبل أسابيع، كميناء مدني. وأشار شهود العيان، إلى دخول سيارة إسعاف إلى ميناء المخا، مرجحين سقوط ضحايا في أوساط العاملين بالميناء.

وأفاد سكان محليون، أن الصواريخ الباليستية التي استهدفت الميناء تم إطلاقها من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي شمال مدينة تعز. وذكر السكان، أنه شوهدت عملية إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية من شارع الستين، بالقرب من مفرق شرعب تتجه غرباً ناحية المخا، مروراً بمديرية مقبنة.

فشل مخطّط

بدوره، تفقّد قائد قوات المقاومة اليمنية العميد طارق صالح، مرافق ميناء المخا، مطمئناً على فشل المخطّط الحوثي لمسح المشروع الوطني المتمثل في إحياء أقدم موانئ البحر الأحمر وإعادته للعمل وخدمة اليمن واليمنيين. ‏وفي مأرب، تصدت قوات الجيش اليمني، المسنودة بالمقاومة، لهجوم شنته ميليشيا الحوثي في جبهة المشجع غربي المحافظة، فيما قتل عدد من عناصر الميليشيا خلال المواجهات وأصيب آخرون، فضلاً عن تكبّد الميليشيا خسائر فادحة في العتاد.

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