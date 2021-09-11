وفاة بطل «معركة الجزائر» عن 93 عاماً

المصدر: الجزائر - وكالات

توفي ياسف سعدي، أحد أبطال حرب التحرير الجزائرية (1954-1962) وقائد معركة الجزائر التي مثلت إحدى المحطات الرئيسة في الحرب، عن عمر ناهز 93 عاماً.

وبعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، برسالة تعزية إلى عائلة الفقيد الذي توفي أمس الجمعة.

من جهتها، أشادت الحكومة الجزائرية بالفقيد الذي تحدى المستعمر بجحافل جيوشه، ونازلهم بإرادة لا تلين، بصبر وشجاعة وثبات إلى أن تحقّق الاستقلال.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن ياسف سعدي سيدفن بعد ظهر غدٍ السبت في مقبرة القطار بالجزائر العاصمة.

ووقعت معركة الجزائر عام 1957، حينما حاول الجيش الفرنسي استعادة السيطرة على مدينة الجزائر القديمة من المقاتلين الجزائريين. وكان اعتقال ياسف سعدي في 14 أكتوبر 1957 بمقام نهاية هذه المعركة. وكان سعدي قائد المنطقة المستقلة بالجزائر العاصمة في تلك المرحلة من الحرب التي تكثّفت فيها تحركات جبهة التحرير الوطني وعمليات القمع الفرنسية.

وياسف سعدي الذي عمل خبازاً ثم تدرج إلى أن صار القائد العسكري للقوات الجزائرية في العاصمة، جسّد في عام 1966 دوره في فيلم معركة الجزائر للمخرج والصحافي الشيوعي الإيطالي جيلو بونتيكورفو. وهذا الفيلم الذي أنتجه سعدي أيضاً، مُنع فترة طويلة في فرنسا ولم يُعرض في قاعات السينما إلا بدءاً من العام 2004.

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