الجامعة العربية تدعم ملف الإمارات لاستضافة قمة المناخ

المصدر: أبوظبي - وام

رحبت دولة الإمارات بتأييد جامعة الدول العربية لملف استضافتها للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) في أبوظبي خلال عام 2023، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تأييد مماثل من قبل مجلس التعاون الخليجي في 24 مايو الماضي.

وتم اتخاذ القرار خلال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة والذي انعقد بالقاهرة يوم 2 سبتمبر الحالي، حيث جرى إصدار مشروع قرار مع توصية بتأييد العرض الإماراتي وتم بموجبه تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعرض ملف الاستضافة على مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

ويركز عرض دولة الإمارات - الذي جرى تقديمه إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مايو الماضي - على الجدوى الاقتصادية للعمل المناخي، ويؤكد التزام الدولة طويل الأمد بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا منخفضة الكربون، على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: «يتطلع العالم العربي إلى أحداث مهمة لها علاقة بقضية العصر.. التغير المناخي.. وهي ظاهرة ربما تكون المنطقة العربية من بين أكثر المناطق تضرراً من آثارها المختلفة.. ومن المنتظر أن تستضيف مصر قمة المناخ في العام المقبل COP 27 كما تقدمت الإمارات بترشيح استضافة COP 28.. ونتمنى فوزها بهذا الترشيح بدعم منا جميعاً».

يذكر أن دولة الإمارات وضعت قبل 15 عاماً، العمل المناخي في صميم استراتيجيتها للنمو والتنويع الاقتصادي، إذ تُشغل الدولة اليوم ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم.

كما تعتبر الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تشغل محطة للطاقة النووية الخالية من الكربون، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى مكانة رائدة في تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه لإزالة الانبعاثات الكربونية من الصناعات الثقيلة، إضافة إلى أنها استثمرت حتى الآن ما يقارب 16.8 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة.

واضطلعت دولة الإمارات بصفتها الدولة المضيفة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بدور ريادي في دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل العمل المناخي، وعقدت اجتماعات تحضيرية لكل من قمتي المناخ الأخيرتين للأمم المتحدة في 2014 و2019.

وفي أبريل من هذا العام، شاركت الإمارات في تأسيس مبادرة «الابتكار الزراعي من أجل المناخ» بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف زيادة وتسريع الابتكار العالمي في الزراعة والنظم الغذائية دعماً للعمل المناخي.

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