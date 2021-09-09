انتخابات المغرب.. نجاح استحقاق ومشاركة في حدود 36 %

المصدر: (الرباط - وكالات)

أدلى الناخبون في المغرب بأصواتهم في الانتخابات البلدية والتشريعية. وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 36 في المئة حتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، قبيل إغلاق صناديق الاقتراع بساعتين.

ووفق مصادر، فإنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية أعلى مقارنة بنسبة المشاركة التي سجلت في انتخابات العام 2016. وقال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، إن إنجاح العملية الديمقراطية هدف أسمى للانتخابات، مضيفاً عقب الإدلاء بصوته: «أتمنى أن تنجح العملية الديمقراطية لأن هذا شرف للمغرب».

بدوره، لفت الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، إلى أنّ المغرب بذل جهوداً جبارة واستثنائية على جميع الأصعدة، من أجل تنظيم الانتخابات رغم ظروف جائحة كورونا. ووصف ساجد الانتخابات، بأنها «محطة ديمقراطية أساسية». إلى ذلك، قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إن هذا اليوم يكتسي طابعاً تاريخياً ومفصلياً، مشيراً إلى ما قال إنها تحديات كبيرة يواجهها المغرب تهم القضية الوطنية، ثم الرهان الاقتصادي وتداعيات أزمة كورونا، وأيضاً تنزيل النموذج التنموي الجديد.

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