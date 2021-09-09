ليبيا ..الدبيبة مستعد للتعاون مع البرلمان في كل الملفات

المصدر: بنغازي - البيان

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد دبيبة، استعداده للتعاون مع البرلمان في مختلف الملفات، والالتزام بالشفافية في كل ما تنفقه الحكومة، وأبدى دبيبة خلال جلسة استجواب برلمانية في طبرق، الاستعداد للتعاون مع البرلمان في مختلف الملفات، شرط أن تكون العلاقة واضحة الأسس والمعايير، مع ضرورة إجراء الأمور في إطار النظام، مشيراً إلى استعداد حكومته تقديم أي إيضاحات بشأن الأموال التي أنفقت وكيف جرى صرفها.

وفي رده على سؤال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال الميهوب، بشأن غيابه عن مراسم تخريج الدفعات التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، أكد الدبيبة، أنه لم يتلقَ أي دعوة للحضور. وحول تسمية وزير للدفاع، قال الدبيبة، إن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بوجود توافق، مردفاً:

«ما لم يكن هناك توافق في المؤسسة العسكرية، فإن تسمية وزير الدفاع غير ممكنة، وإذا حدث التوافق سنقوم بتسميته». ودعا الدبيبة إلى أن يحل الليبيون مشاكلهم فيما بينهم دون تدخلات خارجية، موضحاً أنه تجري حالياً تسوية أوضاع وإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية للنفط ووضعها القانوني والإداري، وأن الحكومة بصدد دراسة نقل مقر المؤسسة إلى بنغازي. وحول المصاريف الحكومية، قال الدبيبة:

«أعطينا لوزارة الداخلية 700 مليون دينار ووزارة الحكم المحلي 250 مليوناً ولا توجد لدي ميزانية، ولا بد من الصرف من بند الطوارئ وخصصنا 500 مليون للضمان الاجتماعي «المتقاعدين»، ولوزارة الصحة ملياراً و200 مليون وللمراكز الطبية 50 مليوناً ولجامعة بنغازي 100 مليون ولوزرات مختلفة صرفنا احتياجاتها بقيمة 100 مليون».

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