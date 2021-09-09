اعتقال 8 إرهابيين من داعش في الأنبار وبغداد

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، القبض على ثمانية إرهابيين في الأنبار وبغداد. وقال الجهاز، في بيان، إنّ العملية جاءت بعد معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة من الإرهابيين في قضاء الطارمية وناحية الرضوانية بالعاصمة بغداد.

إلى ذلك، أصدرت محكمة استئناف صلاح الدين، أمس، حكماً بالإعدام شنقاً بحق مجرم اشترك بقتل ثمانية أشخاص في قرية البو دور العام الماضي. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أنّ المجرم اعترف باشتراكه مع بقية أفراد مجموعته الإرهابية بقتل 8 أشخاص، لافتاً إلى أنّ الجريمة جاءت انتقاماً منهم لتسببهم بسجن شقيقته

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