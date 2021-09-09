التحالف يدمر منصات صواريخ الحوثيين شمال تعز

المصدر: (عدن - البيان)

دمّرت مقاتلات التحالف، منصات لإطلاق الصواريخ شمال مدينة تعز ومواقع عسكرية لميليشيا الحوثي في المنطقة ذاتها. وأفاد سكان في تعز لـ «البيان»، أنّ مقاتلات التحالف نفذت سلسلة غارات على مواقع منصات إطلاق الصواريخ الباليستية في قاعدة عسكرية مجاورة لمطار تعز، وأنّ أصوات انفجارات ضخمة سمعت في أرجاء المنطقة، فيما استهدفت المقاتلات مواقع عسكرية أخرى ودمرت آليات وعربات قتالية، ما أدى لمصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا.

وغرب مأرب، اشتدت المعارك بين القوات الحكومية، والميليشيا، حيث دارت مواجهات استمرت أكثر من 16 ساعة في جبهات الكسارة وصرواح والمشجح والجدعان ورغوان. وذكرت مصادر عسكرية، أنّ القوات الحكومية، نفذت عملية مباغتة غرب ⁧‫مأرب‬⁩ حرّرت خلالها مواقع استراتيجية، وأنّ قيادياً حوثياً لقي مصرعه مع مرافقيه، فيما أُسر آخرون. وفي حدود البيضاء مع لحج، تجددت المعارك في مديرية الحد يافع، مع عناصر الميليشيا في منطقة الحيد، بعد محاولة عناصرها التقدّم في المنطقة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز