المصدر: البيان

أعلن وزراء الطاقة في كل من مصر و الأردن ولبنان وسوريا، الأربعاء، الاتفاق على خارطة طريق من أجل تزويد لبنان بالغاز المصري، في مسعى لتخفيف الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد.

ووفق موقع« قناة سكاي نيوز عربية»، أن وزراء الطاقة خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمان، أنهم اتفقوا على بحث موقف البنية التحتية السورية لنقل الكهرباء.

و أعرب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، عن أمله في تصدير الغاز إلى لبنان، "في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق، طلب وفد حكومي لبناني رفيع المستوى من الحكومة السورية، السماح للغاز الطبيعي المصري والكهرباء الأردنية بالمرور عبر أراضيها، من أجل تخفيف أزمة الوقود التي أصابت لبنان بحالة من الشلل.

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