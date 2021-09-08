السعودية ترفع الطاقة الاستيعابية اليومية للمعتمرين إلى 70 ألفاً

المصدر: البيان

رفعت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، الطاقة الاستيعابية اليومية للمعتمرين إلى 70 ألف معتمر يوميًّا.

وأكدت الوزارة على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، كما يمكن للمعتمرين الحجز عبر تطبيق "توكلنا"، وفق بيان لوزارة الحج والعمرة .

وكتنت المملكة العربية السعودية قد قررت إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتباراً من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء 1 صفر 1443 هـ الموافق 8 سبتمبر 2021م، وذلك من الدول الثلاث الآتية: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية الأرجنتين، والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها.

وشددت على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

وأكدت أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي في العالم

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