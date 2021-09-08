المغاربة إلى صناديق الاقتراع اليوم

المصدر: (الرباط - وكالات)

يتوجه الناخبون المغاربة، اليوم، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات والمقاطعات والجهات.

ووفق اللوائح الانتخابية فإنّ عدد المسجلين في هذه اللوائح يبلغ 17 مليوناً و509 آلاف و127 شخصاً، يتوزعون، حسب النوع الاجتماعي على 54 في المئة من الذكور مقابل 46 في المئة من الإناث، فيما ينتمي 54 في المئة من الناخبين إلى الوسط الحضري، مقابل 46 في المئة في الوسط القروي.

ووفق معلومات رسمية لوزارة الداخلية، بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، في ما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية، ما مجموعه 1704 لوائح، أما عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعداً، فقد بلغ 1123 لائحة، في حين ناهز عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني، في ما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، 157 ألفاً و569 تصريحاً بالترشيح.

وتُجرى الانتخابات في سياق استثنائي جراء انتشار جائحة كورونا وما تفرضه من إجراءات احترازية تركت بصمتها بشكل واضح على سير الحملة الانتخابية، إذ وجدت الأحزاب السياسية نفسها، مضطرة للجوء إلى وسائل الاتصال الحديثة من قبيل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بنفسها وببرامجها.

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