الأمم المتحدة تحض العراقيين للمشاركة في الانتخابات

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى 10 أكتوبر المقبل.

وقالت بلاسخارت، إنّ الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون مهمة للعراقيين، وإن العالم يراقبها عن كثب للوصول إلى انتخابات ذات مصداقية ومعترف بها، مشيرة إلى أنّ الانتخابات المقبلة تأتي استجابة لمطالب المظاهرات التي جرت عام 2019، وأنّ الأمم المتحدة ستكون في فرق ببغداد وكركوك وأربيل والبصرة ونينوى. وأضافت: «سنكون شركاء للعراقيين في الانتخابات وسنستمر في تقديم المشورة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، مؤكدة أن هدفهم إجراء انتخابات ذات مصداقية من خلال نظام انتخابي جديد.

وكشفت بلاسخارت، عن مشاركتهم بمراقبين يشكلون خمسة أضعاف ما كان في انتخابات 2018، فضلاً عن 130 خبيراً دولياً و600 موظف مساعد، مردفة: «نحن نستثمر ملايين الدولارات من أجل نجاح هذه الانتخابات، ونحن مصممون على إجرائها في موعدها».

وأوضحت المسؤولة الأممية، أنّ الانتخابات ستكون مختلفة، داعية جميع السياسيين إلى عدم تشويهها من خلال قمع الناخبين.

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