غداً انطلاق الانتخابات التشريعية والبلدية في المغرب

المصدر: (الرباط - وكالات)

يشهد المغرب غداً انطلاق الانتخابات التشريعية والبلدية الثالثة من نوعها في عهد الدستور الجديد في المملكة.

ويتنافس في الانتخابات المغربية 32 حزباً على 395 مقعداً لنيل ثقة غالبية أصوات المقترعين البالغة 17 مليوناً و983 ألفاً و490 صوتاً. وتنقسم مقاعد البرلمان إلى 305 مقاعد مخصصة للفائزين على مستوى الدوائر المحلية فيما تخصص المقاعد الـ90 المتبقية للوائح انتخابية يتنافس بشأنها على مستوى جهات المملكة الـ12. وعلى هذا النحو تجرى الانتخابات المغربية بالجمع بين نظامي القوائم والفردي.

وفور الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع يعين العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس الحكومة الجديدة من الحزب المتصدر للانتخابات.

وتشير التقديرات إلى أن الأحزاب الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات المقبلة هي، «الأصالة والمعاصرة»، «التجمع الوطني للأحرار»، «الاستقلال»، «العدالة والتنمية».

وتضم الحكومة الحالية 5 أحزاب هي «العدالة والتنمية» (125 نائباً بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان)، والتجمع الوطني للأحرار (37 نائباً)، والحركة الشعبية (27 نائباً)، والاتحاد الاشتراكي (20 نائباً)، والاتحاد الدستوري (23 نائباً).‎

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