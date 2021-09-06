استحداث 07 مناصب مبعوثين خاصين لتعزيز نشاط الدبلوماسية الجزائرية

قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون استحداث سبعة مناصب لمبعوثين خاصين تحت السلطة المباشرة لوزير الشؤون الخارجية، لتكليفهم بقيادة النشاط الدولي للجزائر وفق سبعة محاور مهمة تتعلق بجهود أساسية تعكس مصالحها وأولوياتها.

ووقع الاختيار على دبلوماسيين مخضرمين وكذا مسؤولين وخبراء رفيعي المستوى لشغل هذه الوظائف. وتتمتع هذه الإطارات السامية بخبرة طويلة وكلها من كفاءات الجزائر المستقلة وبمسيرة مهنية حافلة تتسم بالروح الوطنية والاحترافية.

ويمكن أن تقدم هذه المجموعة خبرة واسعة من شأنها أن تمكنهم من تقديم دعم مفيد وجماعي لوزير الخارجية، على وجه الخصوص في مجال التحليل والاستشراف في إطار الاستراتيجية التي حددها رئيس الدولة في ما يتعلق بإرساء دبلوماسية نشطة واستباقية وتمتلك القدرة على المبادرة في القضايا الإقليمية الرئيسة. الجزائر- وكالات

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