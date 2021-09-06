ليبيا ..استجواب الحكومة غداً حول توحيد مؤسسات الدولة

المصدر: بنغازي - البيان

أعلن مجلس النواب الليبي استجواب الحكومة غداً حول عدد من الملفات وأبرزها الكهرباء وجائحة «كورونا» والسيولة النقدية وتوحيد مؤسسات الدولة، والميزانية العامة للدولة.

فقد أشار المجلس في مذكرة الاستجواب التي اطلعت عليها «البيان» إلى ما وصفه بـ«إخفاق الحكومة في ملف الكهرباء، وذلك من خلال استمرار انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة بالتزامن مع الوعود الزائفة وتعاقدات مشبوهة وُجّهت إليها العديد من الانتقادات».

معاناة الناس

ومن الأسئلة المطروحة «ماذا قدمت الحكومة للمناطق المتضررة من الحرب الأخيرة رغم اهتمامها بأشياء أخرى أقل أهمية من معاناة الناس إذ تم صرف أموال من ميزانية الطوارئ للبلديات ولم يتم تخصيص أي مبلغ للمتضررين من الحروب جنوبي طرابلس والتي مرت عليها عدة مواجهات؟».

ووجهت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس جملة من الأسئلة إلى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بشأن موقفها من وجود المرتزقة السوريين علناً في طرابلس، وما قامت به بخصوص ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا رغم مطالبات لجنة 5+5 وموقفها من تسمية وزير الدفاع.

وطرحت لجنة الخارجية عدداً من الاستفسارات حول جملة من المسائل ومنها إعلان رئيس الحكومة ععن خطة لاستقرار ليبيا في مؤتمر برلين 2 في يونيو الماضي من دون مراسلة أو مخاطبة البرلمان بشأنها، وكذلك عدم التنسيق في الملف الخارجي بين الحكومة والمجلس الرئاسي.

مساءلة الحكومة

وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن مساءلة الحكومة لا تعني بالضرورة الاتجاه إلى سحب الثقة منها، ولكنه عدّها «حادت عن مهامها الرئيسة وهي توحيد مؤسسات الدولة وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية والاستعداد للانتخابات»، وقال إنها أصبحت تخطط كأنها حكومة دائمة ستستمر عدة سنوات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز