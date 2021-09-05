دعم روسي لمواقف الجامعة إعادة استقرار المنطقة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، دعم روسيا لمواقف الجامعة العربية بشأن إعادة الاستقرار في المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال زيارة زكي إلى موسكو بناءً على دعوة من الجانب الروسي لإجراء مشاورات سياسية، وفق بيان نشرته الجامعة العربية. وطبقاً للبيان، قام الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الأمانة العامة ولجنة تنظيم الانتخابات الروسية.

وصرّح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأن زيارة زكي إلى موسكو شهدت جلسة محادثات مطولة مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوجدانوف، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية. وأوضح المصدر، أنّ اللقاءات شهدت مناقشات موسعة وعميقة حول مختلف قضايا المنطقة العربية.

وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في ليبيا وتطورات الملف النووي الإيراني وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف المصدر، إنّ المناقشات تناولت كذلك التعاون بين الجانبين الروسي والعربي، لاسيّما في ضوء اقتراب عقد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري في مراكش أواخر أكتوبر المقبل.

وصرح السفير حسام زكي عقب اختتام لقاءاته في موسكو، بأنّ المحادثات كانت ممتازة واتسمت بالصراحة المعهودة، وساهمت في توضيح الرؤى لدى كل طرف عن مواقف الطرف الآخر، كما لمست دعم الجانب الروسي لمواقف الجامعة العربية بشأن إعادة الاستقرار في المنطقة العربية.

وأوضح المصدر، أنه تم الاتفاق على استمرار التشاور المنتظم والمكثف بين مسؤولي الأمانة العامة وروسيا بهدف المساهمة الفعّالة في تسوية الأزمات الإقليمية في المنطقة العربية.

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