السعودية والعراق يبحثان التعاون الأمني

المصدر: (بغداد - د ب أ)

استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود الذي يزور العراق حالياً. ووفق بيان للحكومة العراقية، بحث الجانبان خلال اللقاء التعاون الأمني بين بغداد والرياض وأهمية تطويره، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود بين البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات الأمنية، وكل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين. وكان الوزير السعودي قد اجتمع في وقت سابق بنظيره العراقي عثمان الغانمي كما اجتمع برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لبحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز