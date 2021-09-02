مقتل مجرم خطير ينتظره حكم بالإعدام في مصر

المصدر: القاهرة ـ وكالات

لقي أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في مصر حتفه بقنا، وكان محكوماً عليه بالإعدام في قضية مقتل ضابط شرطة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وأكدت المعلومات والتحريات اختباء أحد العناصر الإجرامية (مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، وأصل إقامته بمحافظة قنا، سبق اتهامه في قضيتي مخدرات، ومحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل أحد ضباط الشرطة عام 2018) بإحدى المناطق الجبلية واستغلاله لطبيعة المنطقة الجبلية المشار إليها للهروب حال محاولة ضبطه، وقيامه بإنشاء منزل صغير والتردد عليه من وقت لآخر، بالإضافة إلى قيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر «بدون ترخيص».

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا بقيادة اللواء طارق يحيى، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لاستهدافه بمحل اختبائه بالمنطقة الجبلية، وحال اقتراب القوات من المنطقة المُشار إليها ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران - أسفر ذلك عن مقتله وعُثر بجواره وبداخل المنزل على 2 بندقية آلية - 9 خزائن آلية – عدد كبير من الطلقات النارية - كمية من المخدرات)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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