مواجهات بين الأمن وحركة مسلحة في الخرطوم

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

نقلت تقارير إعلامية سودانية عن مصدر أمني قوله، إن اشتباكات بالذخيرة الحية دارت بحي سوبا في العاصمة الخرطوم بين قوات أمنية مكونة من الشرطة والدعم السريع، وقوات تتبع لحركة مسلحة رجح المصدر أنها حركة (تمازج).

وأضاف المصدر أن الاشتباكات وقعت بعدما رفضت قوات الحركة المسلحة إخلاء مجمع سكني اختارته مقراً لها بعد توقيع اتفاقية جوبا للسلام. وأوضح المصدر أن القوات النظامية كانت تحمل أمراً بإخلاء المجمع السكني. وأعلنت الشرطة السودانية توقيف مسلحين أطلقوا النار على حملة للقوات المشتركة بضاحية سوبا جنوب شرقي الخرطوم. وأوضحت أن القوات المشتركة تم تشكيلها أخيراً من قبل مجلس الأمن والدفاع لبسط الأمن قد انتظمت في حملة منعية بمنطقة سوبا إلا أنها تعرضت لإطلاق نار من متفلتين قبل أن تتم السيطرة عليهم وتوقيفهم.

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