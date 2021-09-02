التحالف يدمر 4 مسيّرات حوثية

المصدر: (الرياض - وكالات)

اعترض تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس ، مسيرة مفخخة حوثية رابعة في الأجواء اليمنية.

وأعلن في وقت سابق من يوم أمس أن قواته اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية.

واعترضت قوات التحالف ودمرت طائرة مسيرة مفخخة في الصباح الباكر بالأجواء اليمنية، وبعدها بدقائق أعلن التحالف أن قواته الجوية اعترضت ودمرت مسيّرة مفخخة ثانية، وبعد بضع ساعات، اعترضت قوات التحالف الجوية ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة بالأجواء اليمنية.

وأشار التحالف إلى تصعيد عدائي من ميليشيا الحوثي بمحاولات استهداف المدنيين. وشدد بالقول: «نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية».

يأتي هذا بعد ساعات من تدمير تحالف دعم الشرعية في اليمن منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة في صنعاء، وأضاف أن منصة الإطلاق التي دمرها في صنعاء استخدمت لإطلاق المسيرتين على مطار أبها. وأكد التحالف استهداف منصة الإطلاق في صنعاء أثناء التجهيز لعملية عدائية بمسيرة مفخخة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز