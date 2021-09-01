المصدر: (الجزائر - وكالات)

أعلن البيان الختامي لدول الجوار الليبي، أمس، تفعيل الاتفاقية الأمنية بين ليبيا ودول الجوار الجنوبية.

وقال البيان، إن الاجتماع عبارة عن صوت ليبيا وأصدقائها للتمكن من التأثير في المقاربة الدولية للحل المنشود الذي يجب أن يرتكز على حرمة وسيادة هذا البلد.

وركز البيان الختامي- وفقاً لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على «الأساسيات والمبادئ التي لا بد من تحقيقها لتفي المجموعة الدولية بوعودها تجاه ليبيا»، ومن جانبها قالت زيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحافي على هامش إعلان البيان الختامي:

إن «كل دول الجوار أبدت استعدادها الكامل لدعم مبادرة استقرار ليبيا والمشاركة في الاجتماع التشاوري المقرر عقده نهاية الشهر المقبل»، مؤكدة «التوصل إلى قرار تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة».

وأكد وزراء خارجية دول جوار ليبيا المجتمعون في الجزائر، على نجاح اجتماعهم، واتفاقهم على عقد اجتماعات أخرى لدعم ليبيا.

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