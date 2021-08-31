تحرك موريتاني لـ "رأب الصدع" بين الجزائر والمغرب

المصدر: دب ا

أجرى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد يوم الاثنين اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والمغربي ناصر بوريطة.

وأوضحت مصادر رسمية موريتانية أن ولد الشيخ أحمد تطرق في الاتصالين لـ "العلاقات الثنائية المتميزة مع البلدين وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدان الثلاثة، وللقضايا المغاربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأكدت مصادر موريتانية أن وزير الخارجية عرض مساعي بلاده لـ "رأب الصدع" و"إعادة المياه لمجاريها بين البلدين الشقيقين" بما يضمن "استعادة أجواء الأخوة والتعاون".

ولم تكشف المصادر عن تعاطي البلدين مع الوساطة الموريتانية.

ويأتي التحرك الموريتاني بعد أيام من قطع الجزائر لعلاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب "المواقف العدائية "، حسب وزير خارجية الجزائر، وهو ما نفته الرباط.

يذكر أن موريتانيا والجزائر والمغرب إضافة إلى تونس وليبيا أعضاء في اتحاد المغرب العربي.

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