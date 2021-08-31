اليمن ..الحوثيون يتجرّعون الهزائم في مأرب

المصدر: عدن - البيان

تستمر المعارك العنيفة بين القوات الحكومية، وميليشيا الحوثي، في جبهات جنوب وغرب محافظة مأرب لليوم الثاني على التوالي بعد هجوم واسع شنته الميليشيا في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها خلال المواجهات الأخيرة.

وذكرت مصادر عسكرية، أنّ القوات الحكومية تخوض معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي في منطقتي المشيريف وبقثة بمديرية رحبة جنوبي محافظة مأرب، فيما تستمر المعارك في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، حيث أحبطت القوات الحكومية عدة هجمات على مواقعها.

ووفق المصادر، فإنّ القوات الحكومية قصفت بالمدفعية مواقع الميليشيا في الجبهة الجنوبية، ما أسفر عن تدمير آلية لنقل المقاتلين ومقتل من كانوا على متنها. كما شنت مقاتلات التحالف، سلسلة غارات جوية، استهدفت مواقع وآليات حوثية في مناطق مختلفة من الجبهات المحيطة بالمحافظة.

وأفادت المصادر، أنّ الغارات خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير آليات. وأكّد بيان عسكري، أنّ القوات الحكومية تخوض معارك مستمرة ضد الميليشيا على امتداد مسرح العمليات في جبهة الكسارة.

لافتاً إلى أنّ أكثر من 23 من عناصر الميليشيا لقوا مصرعهم وفيما سقط آخرون جرحى بنيران القوات الحكومية، فيما لا تزال المعارك مستمرّة حتى الآن. وأوضح البيان، أنّ مدفعية القوات الحكومية دمّرت ثلاث آليات تابعة للميليشيا، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية، ثلاث عربات مدرعة ومصرع جميع من كانوا على متنها من عناصر الميليشيا.

تدمير تعليم

إلى ذلك، تواصل الميليشيا، تدمير قطاع التعليم في مناطق سيطرتها، إذ امتدت الانتهاكات لقصف المدارس واستهداف الطلبة، ونشر الخوف خارج نطاق سيطرتها. وعمدت الميليشيا، إلى حرمان الكثير من الطلاب من الوصول إلى مدارسهم، بسبب القنص المستمر والقصف الهمجي على الأحياء السكنية والبنية التحتية التي تشمل المدارس.

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