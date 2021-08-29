السودان وتشاد يتفقان على مواجهة تحديات الإرهاب والجماعات المتطرفة

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

اتفق السودان وتشاد على التعاون لمواجهة التحديات المتمثلة في الإرهاب والجماعات المتطرفة، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين كل من السودان وتشاد وليبيا والنيجر في أنجمينا عام 2018 لتأمين الحدود المشتركة.

وعقد الجانبان السوداني والتشادي جلسة مباحثات ثنائية بالخرطوم اليوم، ترأس فيها وفد السودان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، فيما ترأس الجانب التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الذي وصل السودان في أول زيارة خارجية له عقب توليه المنصب الانتقالي عقب مقتل والده إدريس ديبي قبل عدة أشهر.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إنهم بدأوا عملاً مشتركاً كبيراً بين البلدين مما يتطلب تطويره، لافتاً إلى أهمية التعاون في كافة المجالات، السياسية والأمنية، والاقتصادية، ودعم التعايش المجتمعي، مبيناً أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين يجب تفعيلها لمصلحة الشعبين.

وشدد رئيس مجلس السيادة على ضرورة التعاون والعمل سوياً لمواجهة التحديات التي تواجه البلدين، والمتمثلة في الإرهاب والجماعات المتطرفة، مؤمناً على أهمية تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين السودان وتشاد وليبيا والنيجر في أنجمينا عام 2018 لتأمين الحدود.

من جانبه أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي، القدرة وتوفر الإرادة السياسية لمواجهة التحديات والقضايا التي تواجه البلدين. وزاد قائلاً: «بلادنا تمر بفترة انتقالية، ونأمل الدعم من السودان باعتباره دولة جارة وصديقة لنا».

وأكد ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أن تجربة القوات المشتركة تعد أنموذجاً، داعياً إلى تطويرها، لافتاً إلى أهمية التكامل وتضافر الجهود والتعاون المشترك مع الاتحاد الأفريقي في مجال تأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب والتفلتات الأمنية عبر الحدود.

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