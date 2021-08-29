قمة مصرية- قطرية تبحث تعزيز العلاقات

المصدر: (بغداد- وكالات)

اتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، على أهمية مواصلة التشاور، والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة. واتفق الزعيمان، بحسب بيان الرئاسة المصرية، أيضا ًعلى استمرار الخطوات المتبادلة، بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقاً مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية- القطرية من تقدم، في إطار ما نص عليه «بيان العلا».وجاء لقاء السيسي وأمير قطر على هامش «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»، الذي تشارك فيه عدد من دول الإقليم والعالم.

وأكد السيسي حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر، من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي، في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كونه مبدأ ونهجاً استراتيجياً راسخاً للسياسة المصرية.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية، التي تشهدها العلاقات المصرية- القطرية، وإشادته بما تم في الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات، واستئناف لأطر التعاون بين البلدين. وأكد في هذا الإطار تطلع الدوحة لتعزيز التباحث مع القاهرة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين.

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