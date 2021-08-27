الجيش اليمني يحرّر مناطق جنوب مأرب وتلالاً استراتيجية

المصدر: عدن - البيان

أعلن الجيش اليمني، تحرير أكثر من 75 كيلومتراً في جبهتي مراد ورحبة جنوب محافظة مأرب، خلال الأيام الأخيرة، وتحرير جبال وتلال استراتيجية ووديان وقطع طرق الإمداد على ميليشيا الحوثي. وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن، عبده مجلي، أنّ المعارك الهجومية والتقدّم النوعي تستمر في جبهات محافظة مأرب، بعد السيطرة على المؤسسات الاستراتيجية، مشيراً إلى أنّ المعارك أسفرت عن سقوط عشرات الحوثيين، فضلاً عن تدمير عدد من المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية بغارات الطيران المقاتل والمدفعية، والاستيلاء على أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وأفاد مجلي، بأن قوات الجيش في جبهات المشجح والكسارة وصرواح، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، حققت انتصارات مهمة ضد الميليشيا الحوثية، مؤكداً أنّ عمليات الجيش في هذه الجبهات تركزت في الهجوم المضاد والالتفاف والتطويق والكمائن والقضاء على الأنساق والهجمات وتسللات الميليشيا. وأشار مجلي، إلى العمليات الأخرى الناجحة والدقيقة، التي ينفذها الطيران المقاتل ومدفعية الجيش الوطني، لافتاً إلى أنّها استهدفت المعدات والأسلحة والمدرعات والأطقم القتالية التابعة للميليشيا الحوثية في مختلف جبهات محافظة مأرب.

وأوضح مجلي، أنّ قوات الجيش تنفذ وبإسناد طيران تحالف دعم الشرعية، هجمات نوعية حرّرت سلسلة جبال قبيان الاستراتيجية في جبهة القعيف شمال شرق محافظة الجوف، مشيراً إلى أنّ العمليات الهجومية المستمرة أسفرت عن خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة المتنوعة وسقوط العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية.

وأبان مجلي، أنّ قوات الجيش والمقاومة الشعبية، نفذت عمليات دهم وكمائن محكمة في جبهات الجدافر والخنجر بمحافظة الجوف، كبّدت الميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، مضيفاً: «نفّذ الطيران المقاتل عدة غارات جوية استهدفت أسلحة ومعدات وعربات قتالية تابعة للميليشيا الحوثية». ولفت إلى أن الجيش الوطني صد تسللات وهجمات نفذتها الميليشيا في الجبهات الغربية والشمالية الغربية لمدينة تعز، مؤكداً تمكن قوات الجيش من إلحاق الخسائر الفادحة بالميليشيا الحوثية. كما نفّذت قوات الجيش كمائن للعناصر الحوثية التي كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهة الطوير بمحيط مديرية مقبنة، وتم استهدافها وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

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