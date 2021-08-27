الكاظمي: مؤتمر بغداد حدث مهم للمنطقة كلها

المصدر: (بغداد - وكالات)

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن مؤتمر بغداد لدول الجوار حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها، وقال«نتطلع إلى مؤتمر بغداد وما سينتجه من دعم لدور العراق التاريخي في إرساء السلام.

وأوضح الكاظمي خلال لقائه الوفود الإعلامية العربية والأجنبية بمناسبة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة «هناك تحديات كثيرة نعاني منها في المنطقة، وعلينا جميعاً التعاون والتكاتف في حلها، والعبور نحو خلق تكامل اقتصادي واجتماعي بين شعوب المنطقة، مضيفاً نتطلع إلى هذا اللقاء، وما سينتجه من دعم لدور العراق التاريخي في إرساء السلام ».

وأوضح أن هذا المؤتمر يجسد رؤية العراق في ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع محيطه ومع دول العالم، مؤكداً أن العراق بدأ بأخذ دوره التاريخي، ليكون أحد ركائز السلام في المنطقة».

جسر تواصل

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن العراق يمكنه أن يخلق جسراً للتواصل والتعاون والتكامل الشامل، مع جميع دول المنطقة. وقال:«كفى حروباً وصراعات وخلافات.. فالعراق يدعو جميع دول المنطقة إلى بناء السلام على أساس التكامل بين شعوب المنطقة».

وبين هناك فرص كبيرة في العراق يمكن لدول المنطقة التعاون والمساهمة فيها، وخلق مساحة جديدة لكل شعوب المنطقة؛ كي تبني السلام والاستقرار لها.

وأضاف:«نحن مقبلون على انتخابات مصيرية وحاسمة بعد شهر ونصف، سوف تعزز المسار الديمقراطي في البلد».وتابع «لقد عملنا خلال نحو عام وشهرين على مختلف الصعد، لإصلاح المسارات الاقتصادية والأمنية والسياسية في البلد، مضيفاً لقد نجحنا في تحقيق مقاصد كبيرة، وما زلنا ماضين وملتزمين ببناء دولة فاعلة ومستقرة ومستدامة».

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