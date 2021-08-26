تفكيك خلية تجسس حوثية في تعز

المصدر: عدن - البيان، وكالات

ذكرت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني اليوم الخميس أن شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة فككت خلية تجسس تابعة للميليشيا الحوثية في مديرية موزع بمحافظة تعز، بعد عملية ترصد وتعقب لعناصر هذه الخلية والقبض على أهم ثلاثة من أفرادها. وذكر بيان عسكري أن خلية التجسس كلفت برصد تحركات القوات المشتركة في مديرية موزع وعدد من مديريات الساحل الغربي، وتهريب أسلحة ومعدات للميليشيا الحوثية، وأن إسقاطها إنجاز استخباراتي جديد لشعبة الاستخبارات العامة في المقاومة، التي تمكنت من تفكيك أكثر من خلية.

في غضون ذلك، شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات جوية على مواقع وآليات عسكرية لميليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والبيضاء. كما أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة، غربي مأرب، كانت في طريقها لاستهداف المدنيين.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات تجمعات وتعزيزات لميليشيا الحوثي في جبهتي المشجح والكسارة غربي مأرب. كما استهدفت مقاتلات التحالف آليات ومعدات ومواقع لميليشيا الحوثي في جبهة رحبة جنوبي المحافظة ذاتها، فيما استهدفت بعدة غارات أخرى تجمعات وآليات قتالية للميليشيا في جبهة نعمان شمال شرقي محافظة البيضاء.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تحركات لعناصر من الميليشيا الحوثية، حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية بجبهة اللعيرف ومحزمات ماس شمال غربي محافظة مأرب.

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