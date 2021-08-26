مذكرة بحث بحق حاكم المصرف المركزي بلبنان

المصدر: (بيروت - وكالات)

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أمس، أن القضاء أصدر مذكرة بحث وتحرٍ لمدة شهر، بحق حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، فيما تتفاقم أزمة البلاد الاقتصادية، يوماً بعد الآخر، وسط غياب أي مؤشر حول انفراج وشيك.

وأصدرت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بلاغ بحث وتحرٍ لمدة شهر، بحق حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة. وجاء هذا البلاغ، بعد تغيّب سلامة عن حضور عدة جلسات في ملف تحويلات مالية إلى الخارج.

وقالت القاضية عون، في تصريح لوسائل إعلام لبنانية، إنها قامت بعملها، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحرك في هذا الإطار.

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