«جيجكو» تقر السير في إجراءات إعادة الهيكلة

المصدر: دبي – البيان

وافق مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجكو»، على السير في إجراءات إعادة هيكلة رأسمال الشركة.

وأفادت الشركة في إفصاح نشر على سوق دبي المالي، اليوم، بأن الموافقة شملت تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني لدارسة الوضع المالي والاقتصادي، بما فيها الموجودات والمطلوبات والتدفقات النقدية وذلك للوصول إلى خطة مالية متكاملة ضمن إطار زمني لتعافي الشركة.

وأضافت أنه بناءً على مخرجات الخطة المالية وبعد أن يتم عرضها على مجلس الإدارة، سوف يتم دعوة الجمعية العمومية للشركة لاطلاعهم على نتائج تقرير المستشار المالي وخطة إعادة الهيكلة لاتخاذ القرار المناسب.

تجدر الإشارة إلى أن سهم الخليجية للاستثمارات العامة «جيجكو» موقوف عن التداول منذ فبراير 2019، وكان أخر سعر له عند 0.119 درهم.

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