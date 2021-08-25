المغرب يأسف لقرار الجزائر "غير المبرر" قطع علاقاتها الدبلوماسية معه

المصدر: أ ف ب

أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر "غير المبرّر تماماً" قطع علاقاتها الدبلوماسية معه، وفق ما أفادت وزارة الخارجية المغربية في بيان صدر ليل الثلاثاء-الأربعاء بعيد ساعات على إعلان القرار من الجانب الجزائري بدعوى "أعمال عدائية" من المملكة.

وأكد بيان الخارجية المغربية أنّ الرباط "ترفض بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها"، معتبراً أنّ هذا القرار "كان متوقعاً بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة".

ويضيف البيان: "ستظل المملكة المغربية شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل، بكل حكمة ومسؤولية، من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة”.

وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، رمطان لعمامرة، أعلن أمس الثلاثاء، أن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من أمس.

وجاء هذا الإعلان، خلال مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، متهماً المغرب بارتكاب أعمال وصفها بغير "الودية والعدائية" ضد الجزائر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز