"النهضة" تتخبط.. الغنوشي يقيل أعضاء المكتب التنفيذي للحركة

المصدر: البيان

قرر رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، حسب بلاغ أصدرته النهضة.

وتوجه رئيس الحركة بجزيل الشكر لكل أعضاء المكتب على ما بذلوه من جهد فيما كلّفُوا به، داعياً إياهم لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد، وفق "سكاي نيوز عربية".

وأكد رئيس حركة النهضة على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية برئاسة محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه.

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