السودان..لجنة إزالة التمكين تكشف عن حسابات مشبوهة بالملايين

المصدر: الخرطوم - وكالات

كشفت لجنة إزالة التمكين، عن وجود 90 حساباً بنكياً، تجري تحويلات من حساب لحساب ويتم إيداع مبالغ وسحبها في نفس اليوم ويتم الاتجار عبرها بالنقد الأجنبي.

وأوضح عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحفي، أن إجمالي الإيرادات أكثر من 64 مليار جنيه يتم إيداعها وسحبها.

وقال إن أعلى الحسابات النشطة كانت المبالغ فيها 5 مليارات جنيه نشطة يقوم بها تجار أحذية لذلك تم الاشتباه فيها وتم تتبعها الأموال ومن استلمها من خلال الشيكات والحسابات.

كما أفصح عن ضبط بعض السماسرة في حساباتهم أكثر من 4 مليارات جنيه.

وقال إن التعامل عن طريق التطبيقات البنكية لـ 90 حساباً بنكياً، كان إجمالي الإيداعات أكثر من ٣٣ مليار جنيه.

وأكمل: هذه الحسابات تم فتح 66حساباً من العام 2018 إلى العام 2020 تم فتح الحسابات بأسماء جديدة وخلق واجهات جديدة غير معروفة، وأعمار أصحابها لا تتناسب مع الأموال التي تتحرك داخلها وكلهم من مواليد 99 إلى 2000 وأحدهم اقل من 35 سنة حركة حسابه 338 مليوناً أي مليار بالقديم.

وأضاف«:كل الذين يعملون في هذا المجال الغير مشروع حاصرتهم اللجنة، وسمتها القوانين العالمية بالأموال الصدئة التي تعيق عملية التحول الديمقراطي في البلدان».

وتابع«أريد أن أشيد بوسائط التواصل الإجتماعي لأن كل المعلومات التي تنشر استفدنا منها وتم القبض على بعضهم داخل السودان واتخذنا إجراءات للذين هم خارج السودان».

وأبان هذه الإجراءات لا تنزع الثقة في الجهاز المصرفي، لأن الجهاز المصرفي لا زال يحتفظ بسرية المعلومات إلا في حدود القانون.وتابع: «مثلا الاحتفاظ بمبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخل الفرد».

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