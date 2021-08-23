قتلى وجرحى جراء انفجار مركبة في مدينة أعزاز السورية

المصدر: (د ب أ)

أفاد مصدر طبي في مدينة أعزاز السورية بريف حلب الشمالي بأن شخصا قتل وأصيب تسعة آخرون بجروح اليوم الاثنين جراء انفجار وقع عند مدخل المدينة.

وأكد المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن اثنين من المصابين في حالة حرجة، وأن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في مركبة.

وقال مصدر في الشرطة التابعة للمعارضة السورية بالمدينة إن الانفجار أسفر أيضا عن تضرر سبع سيارات وشاحنات، إضافة إلى المباني المجاورة.

وأضاف أن الشرطة الحرة وبالتعاون مع الجهات الأمنية تتبع حركة المركبة عبر كاميرات المراقبة على مدخل المدينة وفي نقاط الحواجز لمعرفة الأشخاص الذين كانوا بداخلها والجهة التي قدمت منها".

وشهدت المدينة التي تسيطر عليها المعارضة السورية الموالية لتركيا عدة تفجيرات راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

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