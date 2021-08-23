16.003 جرعات لقاح «كوفيد 19» قدمتها «الصحة» خلال الـ24 ساعة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 16,003 جرعات من لقاح «كوفيد 19» في الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 17,699,486 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 178.96 جرعة لكل 100 شخص.

كما أعلنت الوزارة عن إجراء 309,026 فحصاً جديداً في الساعات الـ24 الماضية.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 1,076 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 709,378 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,020 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,649 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 690,926 حالة.

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