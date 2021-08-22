الخرطوم وجوبا تتفقان على بدء النشاط التجاري مطلع أكتوبر

المصدر: الخرطوم - وكالات

اتفقت حكومة جمهورية السودان وجنوب السودان، على بدء التبادل التجاري بين البلدين، بفتح أربعة معابر في حدود البلدين من مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ووقعت جوبا والخرطوم في ختام زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى جوبا على ملفات التعاون المشترك في مجال التجارة والنقل والمواصلات، والنفط والغاز والأمن، أمس السبت.

وتأتي الزيارة حمدوك إلى جوبا على رأس وفد رفيع المستوى، في إطار التشاور المستمر بين القادة في البلدين الشقيقين لمناقشة عملية السلام في جنوب السودان، والعلاقات الثنائية، وعملية السلام في السودان والقضايا الإقليمية.

وأجرى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اجتماعات مكثفة مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، والنائب الأول للرئيس ريك مشار تينج، ونواب الرئيس بشكل منفصل.

وأكد الطرفان في البيان المشترك أمس السبت، على أهمية دور السودان في عملية السلام في جنوب السودان، باعتبار السودان رئيساً لإيقاد ومن ضمن الضامنين الإقليميين أيضاً، وقال البيان: إن الطرفين اتفقا على مواصلة التزاماتهما حتى يتم التوصل إلى نتائج إيجابية. واتفق الطرفان أيضاً على مراجعة ومتابعة تنفيذ كافة اتفاقيات التعاون من خلال خارطة طريق من قبل وزارتي خارجية البلدين.

وقال البيان المشترك إن حكومتي البلدين، اتفقتا على فتح أربع نقاط عبور حدودية في مطلع شهر أكتوبر المقبل، بجانب استئناف حركة البضائع والركاب عن طريق النقل البري والنقل النهري والسكك الحديدية.

ووفقاً للبيان المشترك سيواصل الطرفان مناقشة اتفاقيات التجارة والمنطقة الحرة الاقتصادية وترتيبات العبور، وأمن البلدين على إزالة جميع الحواجز التي تعترض التعاملات المصرفية وفتح فروع للبنوك في كلا البلدين.

النفط

وفي مجال النفط والغاز، اتفقت جوبا والخرطوم على وضع استراتيجية مشتركة في هذا المجال، بإنشاء آليات للمتابعة وتعزيز التنسيق والتعاون للاستفادة من الموارد في قطاعي النفط والغاز. ويضيف البيان المشترك: «يوافق الطرفان على استئناف التعاون الفني بين وزارتي الخارجية وتدريب دبلوماسيي جنوب السودان بمركز الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية السودانية». ويتابع: «وافق الطرفان على عقد آلية الأمن السياسي المشتركة تعقد اجتماعاتها في فترة من 4 و 5 سبتمبر المقبل في العاصمة جوبا».

وقال البيان إن الطرفين اتفقا أيضاً على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والاستخبارات لصالح شعبي البلدين، كما أكد الطرفان على ضرورة استمرار دور جمهورية جنوب السودان بصفتها الضامن لاتفاق السلام في السودان «اتفاق جوبا للسلام». وأكد الاتفاق على الالتزام بالعمل المشترك لدعم وتسهيل عملية السلام السلس، وتنفيذ اتفاقيات السلام ذات الصلة، ومشاركة الأطراف غير الموقعة على عملية السلام.

كما ناقش الجانبان الوضع الإقليمي الراهن وأكدا التزامهما بالسلام والاستقرار في الإقليم، ودور منظومة الإيقاد في ضمان التعاون الإقليمي، وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الحالية التي تواجه المنطقة.

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