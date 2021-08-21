تضرّر خيام 8 آلاف من نازحي مأرب

المصدر: (عدن - البيان)

تضرّر نحو ثمانية آلاف مسكن في مخيمات النازحين بمحافظة مأرب جراء الأمطار والرياح، وفق ما أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة اليمنية. وذكر تقرير أصدره مكتب الوحدة في محافظة مأرب.

أنّ 7853 مسكناً من مساكن النازحين المصنوعة من الخيام والقش تضرّرت بفعل الأمطار والرياح، وأنّ 210 مساكن منها تضررت كلياً، فيما تضررت 7643 منزلاً تضرّراً جزئياً، فيما يحتاج المتضررون للإيواء والغذاء.

وحدّد التقرير، الاحتياجات العاجلة من المياه ووفي قطاع الإصحاح البيئي لنحو 4130، فيما يحتاج 6380 الحماية وعيادات طبية متنقلة ومستلزمات صحية. وطالب التقرير، المنظمات الدولية والمحلية العاملة بمحافظة مأرب، بتقديم معونات عاجلة للمتضررين، والقيام بواجباتها لتأهيل الخيام ووضع معالجات ووسائل لتخفيف تأثير الأمطار والرياح وفقاً للمعايير الدولية. وحذّرت الوحدة التنفيذية في وقت سابق، من أنّ 73 موقعاً وتجمعاً للنازحين في محافظة مأرب من أصل 148 يعيشون في عشش وخيام مهترئة، لا تتناسب مع المناخ الصحراوي ولا الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة المصاحبة لها.

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