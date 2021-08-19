الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في الجوف

المصدر: (عدن ـ وكالات)

أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس، تحرير مواقع استراتيجية من قبضة ميليشيا الحوثي، شمال شرقي محافظة الجوف.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني أن عناصر الجيش والمقاومة الشعبية، تمكنوا من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة القعيف التابعة إدارياً لمديرية برط العنان شمال شرقي محافظة الجوف. وأفاد رئيس عمليات حرس حدود، قائد اللواء العاشر العميد هادي الجعيدي، أن قوات الجيش تمكنت بعد معارك ضارية وعنيفة من استعادة وتحرير مواقع عسكرية حاكمة في جبهة القعيف، أبرزها سلسلة جبال «قبيان الاستراتيجية».وأضاف أن «ميليشيا الحوثي، تكبدت في هذه المعركة، خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد، بنيران الجيش الوطني، وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية».

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