العراق يحبط محاولة لاستهداف تجمعات في بغداد

المصدر: (بغداد - د.ب.أ)

أعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، أمس، إحباط محاولة إرهابية لاستهداف تجمعات العراقيين في جانب الكرخ من العاصمة. وقالت القيادة، في بيان إن «عناصر استخبارات الفوج الثالث أحبطت عملاً إرهابياً جباناً يهدف إلى إلحاق الأذى بتجمعات أبناء شعبنا الأبي». وأضافت أن عناصر استخبارات الفوج لاحظوا شخصاً ملثماً يستقل دراجة نارية تثير تصرفاته الشكوك والريبة تم ملاحقته، ما اضطره لإلقاء ما كان بمعيته من أسلحة ومواد متفجرة (ثلاث رمانات يدوية وسلاح غدارة).

وأشارت إلى أن المتهم لاذ بالفرار في منطقة الوشاش (بستان شطيط) ضمن قاطع الكرخ، ومازال البحث جارياً عنه، لافتة إلى أنه تم رفع المواد المضبوطة بسلام.

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