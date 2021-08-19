مباحثات مصرية إسرائيلية بشأن غزة

المصدر: (تل أبيب - وكالات)

أصدرت الحكومة الإسرائيلية، أمس، بياناً قالت فيه، إن رئيس الوزراء نتفالي بينيت التقى رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، مشيرة إلى أن الاثنين بحثا العلاقات الثنائية والأوضاع في قطاع غزة.

وكتب الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير جندلمان أن رئيس الوزراء بينيت التقى للمرة الأولى، وزير المخابرات المصرية عباس كامل وتحدث معه عن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية. كما تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة.

ووجه كامل دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لزيارة مصر بصورة رسمية، خلال الأسابيع المقبلة.

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